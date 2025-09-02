"Hexed" : Disney présente son prochain film original

Disney Animation a levé le voile sur son prochain long-métrage original intitulé "Hexed" (Ensorcelé), ce samedi 31 août. Annoncé lors de l’événement Destination D23 en Floride, ce projet s’inscrit entre deux suites très attendues, "Zootopia 2" en 2025 et "La Reine des Neiges 3" prévue en 2027.

Concernant l'intrigue, ce nouveau film original raconte l’histoire d’un adolescent qui découvre qu'il est dôté de pouvoirs magiques. Sa mère, femme organisée et perfectionniste, se retrouve alors, malgré elle, entraînée à ses côtés dans un monde secret où la magie est bien réelle. Cette aventure promet un mélange de comédie familiale, d’émotion et de fantastique, dans la grande tradition des classiques Disney.

La société aux grandes oreilles a fixé la sortie de "Hexed" au 25 novembre 2026, soit le week-end de Thanksgiving aux États-Unis, une période traditionnellement réservée à ses grands succès en salle. Le film pourrait d’ailleurs rappeler "Encanto", qui avait conquis le public grâce à une histoire centrée sur la famille et la magie.

Rendez-vous en 2026.