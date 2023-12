« Harry Potter » : un célèbre acteur juge sa performance « médiocre » dans la saga

Véritable chef d’œuvre, « Harry Potter » constitue l’une des franchises les plus lucratives et les plus populaires du XXIe siècle. Pour autant, l’un des acteurs phares de l'adaptation cinématographique débutée en 2001 ne peut s’empêcher de se trouver mauvais. En effet, Gary Oldman n’est pas du tout satisfait de sa performance en tant que Sirius Black, un rôle qu’il a tenu dans « Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban » ( 2004), « Harry Potter et la Coupe de feu » ou encore « Harry Potter et l’Ordre du Phénix » ( 2007).



Et même s'il admet bien volontiers que la saga lui a sauvé la vie, il n’hésite pas à tacler son jeu d’acteur au micro de Josh Horowitz, dans le podcast « Happy Sad Confused », en affirmant : « je pense que ma performance en Sirius Black est médiocre ». Insistant sur le terme « médiocre », l'acteur oscarisé ajoute : « Si j'avais lu les livres comme l'a fait Alan Rickman, si j'avais pris une longueur d'avance et si j'avais su à quoi m'attendre, je pense honnêtement que j'aurais joué le personnage différemment ».