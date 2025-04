"Harry Potter" : Meryl Streep au casting de la série ?

La prochaine œuvre tirée de l’univers Harry Potter n’en finit pas de faire parler. Officialisée en 2024, la série au sept saisons est l’un des projets les plus attendus courant 2026-2027. Alors que le tournage prévu cet été arrive à grand pas, le casting reste encore très mystérieux. De quoi générer des théories les plus folles.

Si certains rôles emblématiques ont déjà trouvé leurs nouveaux interprètes comme John Lithgow en Albus Dumbledore et Paapa Essiedu dans la peau de Severus Rogue, de nombreux noms restent encore à dévoiler. Récemment, on apprenait que l’actrice britannique Janet McTeer était en négociations avancées pour incarner Minerva McGonagall. Mais une autre rumeur encore plus surprenante agite désormais les fans : la présence d’une véritable légende du cinéma au casting.