Harry Potter : 20 ans après, le casting reste en contact grâce à un groupe WhatsApp

Plus de deux décennies après la sortie du tout premier "Harry Potter", la magie continue d'opérer… Et pas seulement sur les fans. Tom Felton, qui incarnait le détestable Drago Malefoy, a confié que ses anciens partenaires de tournage restaient toujours en contact.

À l’occasion de l’ouverture de la boutique "Harry Potter" à Chicago, le 9 avril, l’acteur de 37 ans s’est confié au magazine PEOPLE. Parmi les objets exposés dans cette quatrième boutique officielle, Drago Malefoy a retrouvé une baguette bien familière : celle de son personnage. "J’ai passé des heures avec cette baguette en main… C’est plutôt cool de la revoir. Oui, que de bons souvenirs."

"Les Serpentards et les Gryffondors sont amis."

Mais ce n’est pas qu’à travers les produits dérivés que l’esprit d’Harry Potter survit. La star de Serpentard révèle qu’il est toujours très proche du reste du casting, et qu’un groupe WhatsApp permet aux anciens élèves de Poudlard de garder le lien malgré les années. "En fait, je viens de prendre une vidéo du magasin et je la leur ai envoyée", raconte-t-il, amusé. "On est encore tous très proches. On est généralement aux quatre coins du monde, donc c’est difficile de tous se retrouver. Mais les Serpentards et les Gryffondors sont amis."

De plus, l’acteur confie qu'il échange régulièrement avec Jason Isaacs, qui incarnait son père à l’écran, et garde aussi des nouvelles de Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Rupert Grint.