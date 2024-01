«Grey’s Anatomy» : le casting historique réuni aux Emmy Awards 2024

Izzie Stevens, Alex Karev, Meredith Grey, Bailey et Richard Weber côte à côte ! Non vous ne rêvez pas ! Les comédiens phares de la première saison de «Grey’s Anatomy» se retrouvent après quinze années sans se voir. Ellen Pompeo, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Katherine Heigl et Justin Chambers ont foulé la scène des Emmy Awards 2024 pour présenter la catégorie «Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série».

Une intervention surprise et émouvante qui a permis au casting initial de la série de célébrer la longévité du show de Shonda Rhimes. Il faut dire que «Grey’s Anatomy» comptabilise plus de 400 épisodes et 20 saisons.

« En mars 2005 quand le premier épisode de Grey’s Anatomy a été diffusé, je ne pense pas que Shonda Rhimes 2005 savait qu’elle avait créé une série qui aurait une influence si longue sur la télévision et créerait des amitiés à vie », a révélé Ellen Pompeo, sur scène.