"Gladiator II" : 5 bonnes raisons de le découvrir au cinéma

Près de 25 ans après le premier opus, Ridley Scott est de retour avec "Gladiator II". Cette suite plonge les spectateurs dans une nouvelle ère de la Rome antique. Des années après la mort du héros Maximus, tué par son propre oncle, Lucius, désormais adulte, est contraint d’entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui règnent sur Rome. Avec la rage au cœur et l’avenir de l’Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour retrouver la force et l’honneur nécessaires à la reconquête de la gloire de Rome.



1. Une reconstitution époustouflante de la Rome antique

Si vous êtes passionné par la Rome antique, "Gladiator II" vous propose une immersion au cœur du Colisée, en pleine arène. Pour recréer cette atmosphère épique, la production a tourné dans plusieurs lieux, dont les studios de Ouarzazate au Maroc, mais également à Malte ou encore au Royaume-Uni. "C’est le plus gros tournage que j’ai fait, c’est sûr, avec le plus de figurants. C’est vraiment le plus gros tournage. Et je pense le plus cher", confie Denzel Washington au micro d’NRJ.

2. Un casting 5 étoiles

Des stars en vue au rendez-vous. On y retrouve Denzel Washington, qui avait déjà collaboré avec Ridley Scott dans "American Gangster", ainsi que Pedro Pascal, célèbre pour son rôle dans la série "Narcos" sur Netflix. A leurs côtés, Paul Mescal, étoile montante du cinéma hollywoodien, et Joseph Quinn, qui incarne Eddie Munson dans la série à succès "Stranger Things" des frères Duffer, font leur entrée dans l'arène.

3. Des thèmes universels

"Gladiator II" aborde des thèmes universels comme la vengeance, la quête de liberté et la trahison, le tout plongé dans une intrigue politique dont la Rome antique a le secret. Autant d'aspects du film qui complètent habillement une réalisation impressionnante et des scènes de combats qui le sont tout autant.