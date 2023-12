George Clooney de retour en « Batman » ? L’acteur répond

Sorti en juin 2023, « The Flash » montrait les nouvelles ambitions de DC et de la Warner Bros. Celle d'aller plus loin que le « DC Comics Universe » introduit en 2017, quitte à copier un peu sur le concurrent.

« The Flash » introduisait effectivement une stratégie utilisée lors des derniers films « Spider-Man ». L’extension du multivers aux productions passées, comme l’apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield aux côtés de Tom Holland dans « No Way Home ».

Cette fois, c’était donc Michael Keaton qui assistait Flash, le Batman des films de Tim Burton. Cette prouesse scénaristique a été justifiée par des voyages temporels, et a donné dans les derniers instants du film, un cameo des plus improbables et sympathiques : l’apparition de George Clooney dans la peau de Bruce Wayne.

L’acteur s’était en effet déjà glissé dans le costume du super-héros en 1997 pour le très controversé « Batman et Robin ». Un rôle qu’il semble regretter, en témoignent les nombreuses excuses humoristiques qu’il a adressé au public concernant son implication dans le film.