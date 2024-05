« Gen V » saison 2 : Chance Perdomo ne sera finalement pas remplacé

Sur les réseaux sociaux les internautes semblent approuver la décision des producteurs. Pour rappel, l’acteur tenait un rôle principal dans « Gen V » : celui d'un étudiant populaire de la Godolkin University qui forme les super-héros de l'univers de « The Boys ».

Outre son apparition dans « Gen V », Chance Perdomo avait joué dans la série « Les Nouvelles aventures de Sabrina » et dans les films « After: Chapitre 3 » et « Chapitre 4 », tirés de la fanfiction d'Anna Todd.