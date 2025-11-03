Gagnez un Casque VR et un code ITunes pour (re)découvrir le film "Jurassic World : Renaissance" !

Jurassic World : Renaissance disponible en location et achat digital sur toutes les plateformes

Synopsis : Cinq ans après JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des environnements équatoriaux isolés dont les climats sont proches de ceux dans lesquels ils s’épanouissaient autrefois. Parmi les créatures les plus monstrueuses de cette biosphère tropicale, trois spécimens sont la clé d’un remède miraculeux qui pourrait bien sauver l’humanité.

Jurassic World : Renaissance de Gareth Edwards avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, et Mahershala Ali, Rupert Friend, Philippine Velge, Bechir Sylvain, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda et Ed Skrein est disponible en Achat digital et vidéo à la demande.