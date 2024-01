«Friends»: pourquoi les acteurs n’ont-ils pas rendu hommage à Matthew Perry aux Emmy Awards 2024 ?

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer n’étaient pas présents à la 75ème cérémonie des Emmy Awards, lundi 15 janvier dernier. Des rumeurs courraient pourtant sur la possibilité d’un discours des stars en hommage à leur regretté ami et collègue Matthew Perry.

A la place, une vidéo émouvante des comédiens américains décédés en 2023 a été projeté durant laquelle le visage de l’interprète de Chandler est apparu sur le générique de «Friends», «I'll Be There For You». Un moment bouleversant qui a ému un large public.

Mais alors pourquoi les comédiens historiques de «Friends» n’étaient-ils pas présents sur scène, à Los Angeles? La productrice exécutive de la cérémonie, Jeannae Rouzan-Clay, a donné les raisons de cette absence dans les colonnes de «The Hollywood Reporter» : «C’est encore tout frais pour eux.»

Jesse Collins, de la production des Emmy’s , a ajouté: «Je peux imaginer leur point de vue. Ils font le deuil de quelqu’un qui était très proche. Je ne peux pas parler pour eux, mais nous devons respecter qu’ils étaient une famille à part entière. C’était probablement trop tôt.»