Le temps passe vite. Et il est fou de se dire que le 236ème épisode de « Friends » sortait il y a 20 ans. En effet, le 6 mai 2004 marquait la fin de la mythique série, qui est parvenue à séduire des centaines de millions de fans. Pour marquer le coup de ce moment culte, l’actrice Courteney Cox, qui incarne Monica, a publié un extrait de la fin du show accompagné d’un message touchant. « Cela fait 20 ans que la série Friends s'est achevée. Je ne sais pas comment nous avons pu jouer malgré toutes ces larmes. Reconnaissante à jamais. », peut-on lire en souvenir de cet épisode durant lequel le casting a beaucoup pleuré.

Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir les fans en commentaires: « Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, la fin d'une époque et de la meilleure émission jamais diffusée à la télévision. », « Pourrions-nous être plus nostalgiques aujourd'hui ? » ou encore « Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci pour les souvenirs ! J'adore cette émission ».

Parmi les réactions on retrouve également un détail au sujet de cet épisode qui n’est pas passé inaperçu : « Le fait que Matthew ait eu le dernier mot ».