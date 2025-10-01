"Frankenstein" avec Jacob Elordi sur Netflix : les premières images captivantes

Elles sont enfin là. Les premières images de "Frankenstein" viennent d’être révélées par la plateforme au N rouge, ce mercredi 1er septembre. Dans ce nouveau drame, le réalisateur mexicain revisite le mythe de la créature la plus célèbre de la littérature gothique, née sous la plume de Mary Shelley.

Une nouvelle intrigue dans laquelle les fans suivront le Docteur Pretorious parti à la recherche de Frankenstein, que l'on croyait mort dans un incendie quarante ans auparavant. Son but : poursuivre les expériences du créateur du monstre dans l’Europe de l’Est du 19ème siècle.

Autant dire que le casting est carrément monstrueux. Puisque Jacob Elordi, qu’on ne présente plus, incarne le "Prométhée moderne" dans un costume brillament camouflé et un maquillage intriguant, tandis qu’Oscar Isaac et Mia Goth complètent la distribution cinq étoiles.

Entre images glaçantes, décors impressionnants et musique oppressante, le trailer promet un film qui marquera les esprits. Le cinéaste semble plus que jamais décidé à redonner à "Frankenstein" la puissance tragique et poétique que l’on attend d’une telle œuvre.

Rendez-vous sur Netflix 7 novembre 2025 pour découvrir le "Frankenstein" de Guillermo del Toro, déjà annoncé comme l’un des évènements de cette fin d'année.