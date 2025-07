"Five Nights at Freddy’s 2" : une bande-annonce angoissante pour le prochain film sur le jeu d’horreur culte

Freddy, Foxy, Freddy et Chica sont de retour… Et ils ne sont pas seuls. Blumhouse et la réalisatrice Emma Tammi ont pris leur temps pour préparer du mieux possible la suite du film d'horreur à succès "Five Nights at Freddy’s" sorti en septembre 2023, adapté du jeu vidéo du même nom. Ce jeudi 24 juillet, ils nous offrent enfin une première bande-annonce pleine de promesses.