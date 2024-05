Il va falloir patienter une année de plus… Le retour de Dominic Toretto et de sa bande sur grand écran, initialement prévu pour l’an prochain, ne se fera pas avant 2026. Le tournage du onzième et avant-dernier volet de «Fast and Furious» devrait, en effet, débuter seulement au mois de septembre prochain. Un retard causé par la grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis.

D’après le média «Collider», le réalisateur Louis Leterrier, déjà aux commandes de «Fast and Furious X», présent au Comic Con Experience au Mexique, ce week-end, a révélé que «Fast and Furious 11» ne sortirait qu’à l’été 2026.

Le cinéaste français a ainsi expliqué: «Ça arrive. Ça arrive très très vite. Je vais tourner un petit film d’horreur cet été. Je finis mon film d’horreur le 15 septembre et je commence à réaliser ‘’Fast’’, le 16 septembre.»

«Fast and Furious»: bientôt la fin

Le 21 février dernier, l’acteur phare de la saga, Vin Diesel, a partagé son enthousiasme face à la préparation de ce onzième et avant-dernier opus. Sur Instagram, le comédien a ainsi conseillé aux fans de se préparer à un «grand final» et a promis «une célébration de l'incroyable famille que nous avons construite ensemble».