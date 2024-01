«Fais pas ci, fais pas ça» : la suite après sept ans d’absence

Les Lepic et les Bouley de retour ! Pendant dix ans, ils nous ont fait rire grâce à leur quotidien plein de tendresse et de folie dans la série «Fais pas ci, fais pas ça». La fiction de neuf saisons, diffusée sur France 2, entre 2007 et 2017, aura le droit à une suite!

Présents au Festival de cinéma Alpe-d’Huez, les interprètes des légendaires Fabienne Lepic et Renaud Lepic, Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec, ont fait des révélations qui vont ravir de nombreux fans de la série.

Au micro de RTL, le comédien annonce l’arrivée prochaine d’un épisode spécial réunissant tout le casting de «Fais pas ci, fais pas ça». L’occasion de voir ce que sont devenus les enfants des deux familles hilarantes. Cette suite aura une durée de 90 minutes et sera écrite par «l’auteur historique de la série, Anne Giafferi.»

Une série française au sommet

Le tournage de cette suite devrait débuter avant l’été. Guillaume de Tonquédec a également révélé que Les Lepic et les Bouley allaient partir sur la lune lors de cette soirée spéciale. Un programme à ne pas manquer.

La série «Fais pas ci, fais pas ça» a connu près de 9 saisons à succès, sur France 2. Elle met en avant deux familles totalement différentes, avec des méthodes d’éducation complètement opposées. Et pourtant les deux clans vont être liés pour le meilleur et pour le pire.