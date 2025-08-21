"Emily in Paris" saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie et les premières photos officielles

"Emily in Paris" saison 5 se précise ! Un an et demi après la sortie de la dernière saison, Emily Cooper est bientôt de retour pour de nouvelles aventures. Netflix vient de dévoiler que la suite de la série phénomène sera disponible dès le 18 décembre sur nos écrans. La plateforme en a également profité pour partager les toutes premières images officielles de la nouvelle saison.
(Attention spoilers) On retrouve Emily tantôt à Paris, tantôt en Italie. Le dernier épisode de la saison 4 de la série à succès se termine, en effet, sur l’emménagement de l’héroine à Rome. Une installation qui laisse présager une fin heureuse pour son couple formé avec Marcello interprété par Eugenio Franceschini. "Beaucoup de cela va continuer à se jouer la saison prochaine" car il y a "une vraie connexion romantique", avait glissé à ce sujet Lily Collins sur le plateau de "Good Morning America", en septembre 2024.
🇮🇹 Benvenuto 🇮🇹— Netflix France (@NetflixFR) August 20, 2025
Les premières images d’EMILY IN PARIS sont arrivées et nous offrent un avant-goût de la dolce vita ✨
EMILY IN PARIS saison 5, le 18 décembre. pic.twitter.com/m5tedzfb0o
D'après le synopsis officiel de la saison 5 d'"Emily in Paris", de grands boulversements sont à prévoir : "Désormais à la tête de l’Agence Grateau à Rome, Emily doit affronter de nouveaux défis professionnels et sentimentaux tout en s’adaptant à la vie dans une nouvelle ville. Mais alors que tout semble enfin s’aligner, une idée de travail tourne mal, entraînant une série de revers, entre chagrin amoureux et complications de carrière. En quête de stabilité, Emily se replonge dans son style de vie à la française, jusqu’au jour où un grand secret vient menacer l’une de ses relations les plus précieuses. En affrontant les conflits avec honnêteté, Emily parvient à tisser des liens plus profonds, à gagner en clarté et à se préparer à embrasser de nouvelles possibilités."
Un casting qui fait rêver
Aux côtés de Lily Collins, on retrouvera les incontournables Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park et Lucien Laviscount. Mais de nouveaux personnages débarqueront également dans la vie de l'héroïne. À commencer par la comédienne française Michèle Laroque qui prêtera ses traits à Yvette, une vieille amie de Sylvie. Elle sera accompagnée de Bryan Greenberg, célèbre pour son rôle de Jake Jagielski dans la série pour ados "Les Frères Scott". En ce qui concerne le potentiel retour de Camille Razat, qui avait annoncé quitter la série, le mystère reste encore entier.