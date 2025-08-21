"Emily in Paris" saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie et les premières photos officielles

"Emily in Paris" saison 5 se précise ! Un an et demi après la sortie de la dernière saison, Emily Cooper est bientôt de retour pour de nouvelles aventures. Netflix vient de dévoiler que la suite de la série phénomène sera disponible dès le 18 décembre sur nos écrans. La plateforme en a également profité pour partager les toutes premières images officielles de la nouvelle saison.

(Attention spoilers) On retrouve Emily tantôt à Paris, tantôt en Italie. Le dernier épisode de la saison 4 de la série à succès se termine, en effet, sur l’emménagement de l’héroine à Rome. Une installation qui laisse présager une fin heureuse pour son couple formé avec Marcello interprété par Eugenio Franceschini. "Beaucoup de cela va continuer à se jouer la saison prochaine" car il y a "une vraie connexion romantique", avait glissé à ce sujet Lily Collins sur le plateau de "Good Morning America", en septembre 2024.