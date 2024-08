« Emily in Paris » : Lily Colins toujours en plein triangle amoureux dans la bande-annonce de la saison 4

« Oui are so back. » Lily Collins, alias Emily Cooper, vous donne rendez-vous le 15 août prochain sur Netflix pour la très attendue quatrième saison de « Emily in Paris ». Comme dans les précédentes saisons, la jeune Américaine va se retrouver au milieu de plusieurs dilemmes. Les retournements de situation de la saison 3 ont laissé plusieurs questions sans réponse et les fans de la série meurent d’envie de découvrir la suite des évènements.

La plateforme de streaming vient de dévoiler la bande-annonce officielle de la saison 4, à découvrir ici :