« Elite » tire sa révérence sur Netflix avec sa saison 8

Omar, Samuel et les autres sont enfin de retour ! Avant de disparaître pour de bon… En ce vendredi 26 juillet 2024, « Elite » fait ainsi son come-back sur Netflix pour sa huitième et ultime saison. Lancée en 2018, cette fiction reste à ce jour l'une des séries à plus grand succès produites et distribuées par le géant du streaming américain.

« Elite » saison 8 : de quoi ça parle ?

« Omar et Nadia se retrouvent, la remise des diplômes approche pour les élèves de Las Encinas, et un dernier mystère va pousser les amis, tout comme les ennemis, au bord du gouffre », résume le synopsis. Pour rappel, à la fin de la septième saison, Paul avait été poussé par Carmen du haut d'un toit. Cette dernière a réussi à couvrir son crime en le maquillant en suicide. Mais elle n’avait pas prévu que Dalmar, le colocataire d'Omar et Joel, avait tout filmé ! Les prochains épisodes de « Elite » ne pourront donc pas passer à côté de cette histoire.