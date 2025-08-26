"Élémentaire 2" : une suite du film Pixar est-elle prévue ?

Après les succès de "Coco" (2017) ou de "Vice-Versa" (2015), les studios Pixar ont frappé fort avec "Élémentaire". Sorti le 21 juin 2023, ce film d'animation embarque les spectateurs à la découverte d'Element City où le feu, l’eau, la terre et l’air vivent en harmonie. C'est là-bas que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, et Flack, un garçon sentimental et amusant. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils cohabitent.

Le 27ème long métrage des studios Pixar réalisé par Peter Sohn ("Le Voyage d'Arlo", "Les Indestructibles 3") avait enchanté les spectateurs, particulièrement au moment de sa diffusion sur la plateforme Disney+ : "Ce film est si beau, tellement émouvant, profond et puissant ! La dernière fois que des scènes Pixar m'ont ému à ce point c'était quand j'étais enfant, elles m'ont touché autant qu'avec Toy Story. Bref, comme vous l'avez compris, j'ai adoré ce film. Je vous le recommande vivement !", commentait une internaute il y a un an.