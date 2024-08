Et si Jenna Ortega avait été Chani ? C’est ce que l’actrice de 21 ans a dévoilé lors de son interview accordée à Buzzfeed. Selon ses dires, elle aurait passé une audition secrète en présence de Denis Villeneuve il y a six ans, alors que l'adaptation de la saga « Dune » était encore au stade embryonnaire.

Jenna Ortega, fan de « Dune »

« Je crois avoir auditionné pour ‘Dune’ quand j’avais 15 ans », a déclaré l’actrice qui a commencé sa carrière lorsqu'elle n’avait que 10 ans. « Je me souviens que j’étais une grande fan de ce film et de cette saga, et que j’étais très excitée par cette audition, car Denis Villeneuve est un de mes réalisateurs préférés », poursuit-elle.