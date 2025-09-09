"Dix Pour Cent", le film : à quoi s’attendre du retour des agents stars ?

Depuis sa première diffusion en 2015 sur France 2, "Dix Pour Cent" est devenue une série culte en France… et à l’international. La série s’est surtout distinguée par ses invités prestigieux, jouant leurs propres rôles. Jean Dujardin, Monica Bellucci, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Gilles Lellouche, JoeyStarr, Isabelle Adjani ou encore Sigourney Weaver ont tous accepté de se prêter au jeu.

Fanny Herrero : "C'est en route"

Vendredi 5 septembre, Fanny Herrero a confirmé au média américain Deadline que le film "Dix Pour Cent" est bien en préparation : "Je peux simplement dire que l'écriture est terminée. Donc maintenant, oui, c'est en route."

Et bonne nouvelle pour les fans, le casting original devrait être réuni au grand complet, de Camille Cottin à Philippine Leroy-Beaulieu en passant par Laure Calamy. La showrunneuse ne cache pas sa joie : "Je suis si heureuse d’écrire à nouveau pour eux. Ils sont si inspirants, je les aime tous. (…) C'est trop bon de se retrouver."

Depuis la fin de la saison 4, les comédiens ont pris une nouvelle dimension, devenant des visages incontournables du cinéma français et international. Camille Cottin s’est illustrée dans "Stillwater" aux côtés de Matt Damon, puis dans "House of Gucci" avec Lady Gaga, Adam Driver ou encore Al Pacino, tandis que Philippine Leroy-Beaulieu s’est imposée à l’échelle mondiale grâce à la série phénomène "Emily in Paris".

"Dix Pour Cent", le film : un retour très attendu

Cinq ans après la fin de la série, le film promet de retrouver l’esprit jubilatoire d’ASK, entre intrigues d’agents et caméos de stars. Comme le résume Fanny Herrero : "Nous avons construit ensemble quelque chose qui a changé nos vies, donc nous avons cela en commun pour toujours."



Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée.