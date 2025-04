“Dexter : les origines”, ça continue : la saison 2 confirmée

Que les fans se rassurent, Patrick Gibson continuera d’incarner le jeune Dexter, tandis que Michael C. Hall, figure emblématique du show original, prêtera toujours sa voix à la narration. Par ailleurs, l'acteur irlandais de 29 ans a remercié ses fans sur son compte Instagram, partageant des photos insolites du tournage, visiblement ravi de son expérience sur le plateau.

Michael C. Hall, bientôt de retour à l’écran dans "Dexter: Resurrection"

L'aventure Dexter ne s'arrête pas là. Michael C. Hall reprendra son rôle culte dans "Dexter: Resurrection", une nouvelle série qui fait suite à "Dexter: New Blood" et se concentre sur un Dexter plus âgé. Attendue cet été, cette nouvelle série comptera également la star de "Pulp Fiction" et "Kill Bill", Uma Thurman parmi ses têtes d'affiche.