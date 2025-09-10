"Desperate Housewives" : deux stars de la série attendent leur premier enfant

Les fans de la série culte "Desperate Housewives" peuvent se réjouir. Deux anciens acteurs du show, Andrea Bowen et Josh Zuckerman, viennent d’annoncer qu’ils attendaient leur premier enfant. Le couple, qui s’est marié en août 2024, s'apprête à accueillir une petite fille d'ici la fin de l'année.

Andrea Bowen, inoubliable interprète de Julie Mayer, la fille de Susan Delfino dans la série, et Josh Zuckerman, connu pour son rôle d'Eddie Orlofsky, l'étrangleur de Fairview durant la saison 6, ont partagé leur bonheur sur les réseaux sociaux. L'annonce a été faite le lundi 8 septembre, provoquant une vague de félicitations de la part de leurs fans et de leurs anciennes co-stars.

C'est via Instagram qu’Andrea Bowen, âgée de 35 ans, a dévoilé la bonne nouvelle, partageant une adorable photo d'elle affichant son ventre arrondi. "Ma meilleure collaboration avec @zuckermanjosh jusqu'à présent – une petite fille qui arrive plus tard cette année ! Nous débordons de bonheur !!!", a-t-elle écrit en légende de son post. Josh Zuckerman, 40 ans, a répondu avec humour dans les commentaires : "Bébé. Je suis à toi. Et aussi à ce bébé."

L'heureuse nouvelle a également fait réagir d'autres figures emblématiques de Wisteria Lane. Teri Hatcher, la maman à l'écran d'Andrea, a exprimé sa joie : "Je déborde de bonheur pour vous deux aussi ! Je vous envoie tant d'amour ". Brenda Strong, qui incarnait la mystérieuse Mary Alice Young, a également commenté : "C'est tellement excitant ! Félicitations".