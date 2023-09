Daniel Radcliffe au casting de « Deadpool 3 » ?

Alors qu’en 2022 il démentait jouer le rôle de Wolverine dans le prochain Deadpool, une nouvelle rumeur enfle sur la Toile. En effet, Daniel Radcliffe aurait rejoint le casting de l’attendu troisième volet de la saga avec Ryan Reynolds avec un rôle tenu secret jusqu’à ce jour. Des rumeurs qui, pour le moment, ne semblent pas se fonder sur du concret et au sujet desquelles l’acteur n’a pas encore réagi. C’est du moins ce que relayent de nombreux médias américains. Alors à quoi peut-on s’attendre ?

Un rôle qui ne lasse pas Daniel Radcliffe

Il y a quelques temps, la star de Harry Potter avait déclaré ne pas vouloir rester « enfermé » dans un rôle qui ne lui plairait pas « tout le temps ». « C'est purement une rumeur de tournée promo. Je dis quelque chose, et quand à un moment j'en ai assez de répondre d'une certaine façon, je dis quelque chose de différent, et ça relance la machine à rumeurs. Je devrais juste ne pas ouvrir ma bouche ! », a-t-il indiqué récemment au magazine GQ.

Daniel Radcliffe avait également indiqué ne pas vouloir jouer Wolverine et que ces rumeurs n’étaient pas fondées : « Si ça revient si souvent, je crois, c'est parce que le personnage des comics est petit, et les gens se disent ‘quel acteur est petit ?’. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit ». Il n’est donc pas exclu que l’acteur joue un personnage furtif afin d'éviter de s’en lasser ou qu’il lui colle trop à la peau.

Même si Daniel Radcliffe n’est toujours pas confirmé de manière officielle, on sait que le film mettra à nouveau en vedette les acteurs de « Deadpool » comme Karan Soni dans le rôle de Dopinder, Morena Baccarin dans celui de Vanessa, Leslie Uggams dans celui de Blind Al, Stefan Kapičić dans celui de Colossus, Brianna Hildebrand dans celui de Negasonic Teenage Warhead ou encore Shioli Kutsuna dans celui de Yukio.

Le tournage en pause

Lors d’une interview menée par Deadline, le réalisateur Shawn Levy s’est exprimé sur la suite des aventures du super-héros en indiquant qu’il souhaitait rester fidèle à l’ADN de la franchise. « Notre film est brut, audacieux, très classé R et nous avons fait de grands efforts pour ne pas le tourner en plateau avec des environnements numériques », a-t-il indiqué. Pour rappel, la classification R signifie « Rated Restricted », c’est-à-dire qu’elle interdit aux spectateurs de moins de 17 ans de découvrir le film sans être accompagné d’un adulte. Cependant, cette classification diffère d’un pays à l’autre. Concernant la France, il est encore impossible de savoir s’il obtiendra une restriction.

Pour le moment, le tournage du film est encore à l’arrêt. « Notre équipe et le reste d'entre nous attendent un accord juste et équitable qui mette fin à ces grèves et remette cette industrie, y compris notre film, au travail », a indiqué le réalisateur, en ajoutant : « Nous sommes à mi-chemin du tournage de Deadpool, avec Wolverine. C’était un plaisir quotidien et leur alchimie est aussi implacablement géniale que nous l’espérions tous. ».

A ce jour, « Deadpool 3 » est prévu pour l'année 2024, mais la production n’exclut pas un retard. Il faudra donc encore patienter pour en savoir plus sur l’intrigue et le casting du film.