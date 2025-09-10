"Conjuring : l'heure du jugement" : est-ce vraiment le dernier film de la saga ?

La saga horrifique la plus rentable de ces dix dernières années revient ce mercredi 10 septembre au cinéma avec "Conjuring : l'heure du jugement". Annoncé comme le dernier film centré sur le couple formé par Ed et Lorraine Warren, ce quatrième volet interroge de nombreux fans : est-ce vraiment la fin de l’histoire ?

Dix ans de frissons et 2,4 milliards au box-office

Depuis 2013, la franchise lancée par James Wan a imposé un véritable univers cinématographique autour de l’horreur. Entre les trois films principaux ("Conjuring", "Conjuring 2", "Sous l’emprise du diable") et les spin-offs comme "Annabelle", "La Nonne" ou encore "La Malédiction de la Dame Blanche", ce sont plus de 2,4 milliards de dollars qui ont été récoltés dans le monde. Le secret de ce succès ? Des enquêtes "inspirées de faits réels".

"Conjuring : l'heure du jugement" : l’ultime enquête des Warren ?

Ce nouvel opus nous ramène en 1986. Ed et Lorraine Warren, interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga, approchent de la retraite lorsqu’ils sont appelés pour une affaire particulièrement violente : celle de la famille Smurl, terrorisée par une entité démoniaque.

Selon James Wan et Peter Safran, producteurs de la saga, il était temps de refermer la boucle. "Nous disons adieu à Ed et Lorraine, à Patrick et Vera… Je suis tellement content de ne pas être celui qui a pris la décision que ce serait le dernier. Si cela ne tenait qu’à moi, je continuerais à faire des films 'Conjuring' jusqu’à la fin de ma vie. Mais James, Peter et le studio ont eu la confiance incroyable de dire : “On va raconter un dernier chapitre et le clôturer selon nos propres termes", a confié le réalisateur Michael Chaves à Daily Dead, ce vendredi 5 septembre.

Une fin… mais pas pour la franchise

Si "Conjuring : l'heure du jugement" clôt bien la saga principale, il ne signe pas la mort de l’univers "Conjuring". Warner et New Line évoquent déjà une continuité, qui pourrait se concentrer sur d'autres personnages. "Le film marque la fin de l’arc narratif des Warrens et de la première "phase" de l’univers Conjuring, mais cela ne signifie pas que l’univers sera abandonné. New Line Cinema a laissé entendre que l’univers pourrait perdurer au-delà de 'Conjuring : L’Heure du Jugement'", a confirmé le réalisateur à GamesRadar+.