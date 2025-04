"Conclave" : où (re)voir le film récompensé aux Oscars ?

Au casting, le public peut y découvrir l'épatant Ralph Fiennes ("La Liste de Schindler", "Le Menu", "Coup de foudre à Manhattan) dans le rôle principal, donnant la réplique à Isabella Rossellini, Stanley Tucci ou encore John Lithgow.

Si malheureusement vous n’avez pas pu admirer cette œuvre au cinéma, ne vous inquiétez pas ! Plusieurs plateformes de streaming vous permettront de profiter de ce film captivant depuis le confort de votre salon."Conclave" peut dès à présent être loué ou acheté sur Canal+, Prime Video, Pathé Home, Première Max, Orange, Viva, Univers Ciné et enfin Filmo. Il coûte 4,99 euros à la location et entre 9,99 et 11,99 à l'achat. Le film est également disponible en DVD et Blu-ray depuis le 9 avril.