Clap de fin pour "HPI" : que prépare Audrey Fleurot pour la suite ?

Alors que "HPI" bat des records d'audience depuis ses débuts, cette décision de tout arrêter au sommet a mûrement été réfléchie. "C’est un choix totalement raisonné, raisonnable, pas du tout affectif (…) Je pense que c’est super aussi de partir au top", a déclaré non sans un pincement au cœur, Audrey Fleurot, sur le plateau de l’émission "Quelle époque !", en décembre dernier.

Mais l'actrice ne compte pas se retirer du paysage audiovisuel et prévoit déjà de beaux projets à venir. Celle que l'on a vue dans les séries "Engrenages", "Un village français" ou encore "Le Bazar de la Charité" se lance dans de nouvelles aventures audiovisuelles. "Ce qui me stimule et m’enthousiasme en ce moment, c’est de pouvoir être à l’origine des projets, de les suivre de A à Z. C’est vraiment excitant de monter les équipes, de suivre l’écriture… Cette nouvelle aventure me plaît beaucoup", a-t-elle confié au magazine Technikart en février dernier.

Audrey Fleurot se lance dans un projet inédit

Audrey Fleurot s'est lancé un nouveau défi : celui de travailler sur une adaptation inédite du "Comte de Monte-Cristo"... au féminin. "Il y a presque deux ans maintenant, je monte ma boîte de production et TF1 me passe une commande, celle de monter "Le Comte de Monte-Cristo" au féminin, en série", a dévoilé la star de "HPI" sur le plateau de Quotidien, il y a tout juste un an. D'après Audrey Fleurot, le tournage de "La Comtesse de Monte-Cristo" pourrait démarrer en septembre 2025.