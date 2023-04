« City on Fire » : de quoi parle la nouvelle série des créateurs de Gossip Girl ?

La nouvelle série d’Apple TV+ a livré ses premières images. « City on Fire », adapté du roman éponyme de Garth Risk Hallberg, se déroule à New York. Le 4 juillet 2003, Samantha est assassinée à Central Park. L’étudiante reçoit une balle, et aucun témoin n’assiste à ce meurtre. Une enquête criminelle va faire le lien entre cette mort énigmatique, une série d’incendies déclarés sans raison, une scène musicale du centre-ville et une riche famille immobilière qui semble cacher de lourds secrets.

Entre les histoires d’amour et d’amitié, les secrets et le coupable à trouver dans la ville qui ne dort jamais, l’ambiance de « City on Fire » ne peut que nous rappeler celle de « Gossip Girl ». Et ce n’est pas un hasard… Josh Schwartz et Stephanie Savage, connus pour avoir créé la série « Gossip Girl », ont écrit et produit les huit épisodes de ce nouveau show. La bande-annonce nous livre déjà un aperçu qui ne lésine pas pour garder son spectateur en haleine.