«Chien et Chat» : Arthus et Inès Reg prêtent leurs voix aux animaux intrépides

Folle intrigue et course poursuite déjantée sont au programme du nouveau film de Reem Kherici, «Chien et Chat». Une comédie qui suit le voyage périlleux de deux animaux que tout oppose : Diva, un chat star des réseaux sociaux et le chien des rues Chichi. Alors qu’ils perdent la trace de leur maitre respectif ils vont devoir retrouver leur chemin entre Montréal et New-York, tout en échappant au policier Brandt.

Les adorables petits animaux de compagnie sont réalisés avec des images de synthèse et doublés par les hilarants Arthus et Inès Reg. Leurs maitres sont, eux, interprétés par Franck Dubosc et Reem Kherici tandis que le policier qui enchaine les situations pleines d’humour est joué par Phillippe Lacheau.