Lors d’une interview accordée à GQ, le romancier Justin Kuritzkes, qui a écrit le scénario de « Challengers » a admis avoir été frappé par l’expression « stressée » de Mirka Federer, dans les gradins, lors du match de Roger Federer contre Novak Djokovic à Wimbledon, en 2019. « Je la regardais et je me disais : "Pourquoi es-tu si stressée ? Vous avez tout l'argent du monde. Vous avez gagné 20 grands chelems. Qu'est-ce qui vous stresse autant ? Il doit y avoir autre chose." », a indiqué le scénariste.

C’est alors qu’il a découvert que Mirka était une ancienne joueuse de tennis qui avait été contrainte de quitter le circuit après une blessure à la cheville, en 2002. Un événement qui est survenu deux ans après sa rencontre avec Roger Federer aux Jeux Olympiques de 2000. « Elle est en quelque sorte devenue la manageuse de Federer et a géré sa vie », a déclaré Kuritzkes à GQ. « C'est à elle qu'il attribue une grande partie de son succès ».

Un détail qui n’a pas manqué de sauter aux yeux de Serena Williams. Dans sa critique de « Challengers » pour Vogue, l’ex-championne mondiale a réagi en déclarant que « beaucoup de joueurs de tennis masculins comptent sur leur femme ou leur petite amie. Il suffit de regarder Roger Federer : il avait l'habitude de frapper avec sa femme, Mirka, et ils étaient comme de la colle », à l'image de Art et Tashi dans le film de Luca Guadagnino. Si la romance entre le joueur de tennis suisse et sa compagne ne ressemble pas au triangle amoureux de « Challengers », la combativité de Tashi a de qui tenir.