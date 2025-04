"C’était dégoutant" : Un acteur d’"Harry Potter" balance une étonnante anecdote sur le tournage de la saga

De 2001 à 2011, Matthew Lewis a incarné l’élève le plus maladroit de l’histoire de Poudlard : Neville Londubat ! Mais, si ce rôle dans les films "Harry Potter" a fait de lui une véritable star du cinéma, l’acteur britannique ne garde pas un très bon souvenir des premiers tournages.

Dans une récente interview accordée à Metro, le comédien a révélé avoir beaucoup affiné sa silhouette entre le deuxième et troisième volet. "C'était une pause un peu plus longue que d'habitude, car ils étaient passés d'un blockbuster d'hiver à un blockbuster d'été. À mon retour, j'étais beaucoup plus grand que tout le monde et, je suppose, plus mince qu'avant", se remémore l’acteur. Un changement physique qui n’a pas inquiété le producteur David Heyman : "Il m'a assuré que je n’allais pas être remplacé mais qu'on devait trouver une solution."