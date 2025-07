"C'est bien parti" : il y a du nouveau sur le reboot des "Frères Scott"

La ville de Tree Hill et ses héros attachants vont-ils bientôt faire leur retour sur nos écrans ?

En août 2024, la nouvelle avait déjà fait le buzz sur la Toile : Sophia Bush et Hilarie Burton, les célèbres Brooke et Payton dans "Les Frères Scott", collaborent avec Netflix pour développer une nouvelle version de la fiction qui a marqué toute une génération, diffusée entre 2003 et 2012.

Alors que, depuis, les actrices avaient laissé entendre que le projet était loin d'être abouti, Austin Nichols, qui a rejoint le casting à partir de la saison 6 en 2008, dans la peau de Julian Baker, vient apporter de bonnes nouvelles.

"Les Frères Scott" de retour : "pourquoi ne pas en faire plus ?"

Lundi 14 juillet, lors de l'avant-première du nouveau film "Souviens-toi… l'été dernier", Austin Nichols a partagé son enthousiasme à l'idée de reprendre le rôle du mari de Brooke Davis, tout en distillant quelques informations sur l'avancement du projet.

Interrogé par Deadline sur son éventuel retour, l'acteur a déclaré : "J'adorerais absolument. J'ai passé de nombreuses années sur cette série et je suis tombé amoureux de Wilmington, en Caroline du Nord. J'y ai lié de grandes amitiés. On s'est beaucoup amusés. Et finalement, quand quelque chose suscite encore autant d'engouement tant d'années après, on se dit : 'Oh mon Dieu ! Oui, pourquoi ne pas en faire plus ? Les gens le regardent encore et l'aiment.'"

Il a poursuivi en révélant où pourrait en être le développement du reboot : "Je pense que ça pourrait être génial. Je sais qu'ils écrivent des scripts, et il y a eu des retours et des allers-retours. C'est bien parti. Espérons que nous aurons de bonnes nouvelles bientôt."

Des déclarations qui confirment que le projet est bel et bien en marche et que l'écriture des scénarios progresse. Reste à savoir si Julian Baker fera partie de l'aventure !