Ces personnalités que Frédéric Lopez rêve de recevoir dans "Un dimanche à la campagne"

Lancée il y a deux ans, l'émission "Un dimanche à la campagne" célèbre, dimanche 24 novembre, sa 50ième. Pour l'occasion, le programme change d'horaire basculant à 16h10 sur France 2. Côté invités, Frédéric Lopez recevra le chanteur Kendji Girac, le comédien Dany Boon et la romancière Virginie Grimaldi pour un week-end au calme, propice au partage et aux confidences. Une 50ième émission placée sous le signe de la persévérance qui s'annonce comme un "tuto pour réaliser ses rêves", résume le présentateur au micro d'NRJ.



Invité de l'émission de Camille Combal sur NRJ, ce jeudi 21 novembre, Frédéric Lopez a évoqué les coulisses de l'émission "Un dimanche à la campagne". Il est notamment revenu sur le travail fait en amont pour assurer la cohésion et la bonne ambiance entre les invités au cours du week-end.

"Ils ne savent pas avec qui ils vont être"

"On leur demande deux choses. On leur demande d'abord de quoi vous ne voulez pas parler. Par contre, le reste on va creuser. Après, on leur demande : 'y a-t-il des gens avec qui vous ne voulez pas être ?' Ça restera confidentiel mais on va se débrouiller pour pas qu'ils se retrouvent avec quelqu'un avec qui ils seraient mal à l'aise", explique le présentateur.

Les invités connaissent-ils les personnalités avec lesquelles ils vont partager ce week-end à la campagne ? "En général, dans 99,9% des cas, ils ne savent pas avec qui ils vont être, explique Frédéric Lopez. Les plus frileux, ils le savent. Moi je ne sais pas qu'ils le sont."

Ces personnalités que Frédéric Lopez rêve d'avoir dans "Un dimanche à la campagne"

Quelque 150 personnalités ont déjà été reçues par le présentateur pour son émission. Alors quand on lui demande quelle sont celles qu'il rêverait de recevoir, Frédéric Lopez se confie à son tour sans trop y croire.

"Michelle Obama" répond le présentateur du tac au tac, avant d'évoquer l'autre personnalité à qui il adorerait ouvrir la porte de sa maison de campagne.

"Jean-Jacques Goldman. Je suis méga fan parce que d'abord, il m'a aidé à rêver. C’est-à-dire que c'était J'irai au bout de mes rêves, C'est ta chance… Et moi je l'ai pris au premier degrés et j'ai rêvé. Et ça m'a donné de l'espoir. Mais je respecte qu'il ait envie d'être en dehors des médias. Donc, je ne lui lancerai même pas l'invitation."