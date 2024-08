8. Jamie et Aurelia dans « Love Actually » (2003)

Dans « Love Actually », l'amour est omniprésent, imprévisible et surtout... inexplicable ! Entre Jamie (Colin Firth) et Aurelia (Lúcia Moniz), l'amour dépasse les frontières linguistiques, offrant l'une des romances les plus iconiques de cette comédie romantique au casting résolument séduisant.

Fun fact : une partie du film a été tourné à Marseille. D'après un barman du Vieux-Port, le réalisateur Richard Curtis est arrivé devant le Bar de La Marine et a tendu un chèque vierge au propriétaire, lui demandant de le remplir. L'employé se souvient que son patron avait « mis un joli montant ».