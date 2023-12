Ce maître du thriller qui aurait pu jouer dans « Seven »

En 1995 sortait un des plus grands classiques du cinéma américain. « Seven », ou « Se7en » raconte l’histoire d’une enquête policière hors du commun. Un tueur psychopathe commet des meurtres en utilisant le motif des sept péchés capitaux.

Sombre et violent, le thriller a défrayé la chronique et a été un carton commercial et critique. Le film a non seulement été porté par un scénario incroyable mais également par son casting fabuleux : Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow ou encore Kevin Spacey.

« Seven » est le premier volet de l’aventure entre le réalisateur David Fincher et Brad Pitt. Les deux hommes se retrouveront ensuite pour le tout aussi culte « Fight Club » en 1999 et « Benjamin Button » en 2009.