Ce film français dans le top 10 des meilleurs thrillers

La base de donnée mondiale consacrée au septième art, IMDb, et le média en ligne Collider, ont signé un classement des 50 meilleurs thrillers de tous les temps. De quoi trouver quelques pépites au suspense insoutenable.
Ce top rassemble les films les plus marquants du genre, réalisés par les plus grands noms du cinéma, de Hitchcock à Christopher Nolan, en passant par David Fincher. Parmi ces références hollywoodiennes, mais également du monde entier, une œuvre française, sortie en 1994, se hisse à la dixième place.
Il s’agit du film "Léon", réalisé par Luc Besson et porté par Jean Reno et Natalie Portman. Avec ce chef-d'œuvre, le cinéaste français s’est imposé comme l’un des réalisateurs les plus influents à l’international. Il aura également permis de révéler au monde entier l’actrice superstar américaine, alors âgée de 12 ans, et de confirmer le statut de l’acteur français.
"Léon" raconte l’histoire d’un tueur à gage solitaire, interprété par Jean Reno, qui prend sous son aile une jeune adolescente (Natalie Portman), seule rescapée du massacre de sa famille. L’actrice impressionne par sa maturité et sa justesse dans le rôle de Mathilda, marquant ainsi le début d’une carrière exceptionnelle. Dans le rôle du méchant, devenu emblématique, Gary Oldman, policier corrompu et imprévisible.
Découvrez le Top 10 des meilleurs thrillers, selon le classement de Collider et IMDb :
10 – "Léon" de Luc Besson (1994)
Tournée entre New-York et la banlieue parisienne, "Léon" s'est imposé à l'international comme un classique du genre. Avec son esthétique, son casting culte et son récit à la croisée du drame et de l’action, le film continue de marquer le public près de 30 an après sa sortie.
IMDb note : 8,5/10
9 – "Psychose" d'Alfred Hitchcock (1960)
Parmi les films à suspense, "Psychose" est un indispensable. Sans doute le plus célèbre d’Hitchcock. Le thriller a révolutionné le genre en s’attaquant à certains tabous de l'époque, comme la nudité au cinéma ou la mise en scène de l'effroi à travers la désormais séquence culte de la douche. Défini comme un chef-d’œuvre, il sera l’écho du style du cinéaste et inspirera de nombreux films d’horreur.
IMDb note : 8,5/10
8 – "Le Prestige" de Christopher Nolan (2006)
"Le Prestige" réunit deux mastodontes du cinéma américain : Christian Bale et Hugh Jackman. Le duo incarne deux magiciens qui se livrent un combat mortel en quête d’actes de plus en plus fous.
IMDb note : 8,5/10
7 – "Les Infiltrés" de Martin Scorsese (2006)
Le brillant thriller de Martin Scorsese réunit trois ingrédients addictifs : son scénario, ses séquences rythmées et son duo iconique composé de Leonardo DiCaprio et Matt Damon.
IMDb note : 8,5/10
6 – "Parasite" de Bon Joon-ho (2019)
Le film oscarisé du cinéaste coréen, Bong Joon-ho, est reconnu pour son retournement de situation époustouflant qui change complètement le ton du récit. Multi-récompensé, "Parasite" s'impose dans ce classement comme un classique du genre.
IMDb note : 8,5/10
5 – "Seven" de David Fincher (1995)
Aux côtés de Morgan Freeman, Brad Pitt y joue peut-être l’un de ses meilleurs rôles. Avec un synopsis glaçant, "Seven", faisant référence aux sept péchés capitaux, est un thriller référence. Tout au long des événements troublants du récit, le public ressent l'urgence et la tension qui s'accumule jusqu'à sa conclusion finale.
IMDb note : 8,6/10
4 – "Le Silence des Agneaux" de Jonathan Demme (1991)
"Le Silence des Agneaux" est l’une des œuvres les plus importantes de l’histoire du cinéma. Le thriller psychologique suit le récit de Clarice Starling, stagiaire du FBI incarnée par la brillante Jodie Foster, qui sollicite le Dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) afin de l’aider à poursuivre un mystérieux tueur en série. Un casting de rêve pour un scénario aux rebondissements terrifiants.
IMDb note : 8,6/10
3 – "Inception" de Christopher Nolan (2010)
On ne présente plus ce thriller de science-fiction signé Christopher Nolan. Une nouvelle fois, le réalisateur frappe fort avec un casting cinq étoiles, un récit travaillé avec une profonde réflexion dans un schéma complexe, bref un film signature. Mené par Leonardo DiCaprio, la bande embarque complétement le spectateur dans une odyssée unique, où les enjeux s’intensifient à mesure qu’elle s’enfonce dans le subconscient.
IMDb note : 8,8/10
2 – "Fight Club" de David Fincher (1999)
A la question "Quel est votre film préféré ?", c’est sans doute le plus cité. Décrit comme l’un des films les plus imprévisibles du genre, "Fight Club" se distingue par son duo iconique, composé de Edward Norton et Brad Pitt, son scénario déchainé et ses visuels reconnaissables entre mille. Avec un ton imprévisible, David Fincher signe ainsi l’un des plus grands classiques du genre. Le point bonus ? La présence de la génialissime Helena Bonham Carter au casting.
IMDb note : 8,8/10
1 – "The Dark Night" de Christopher Nolan (2008)
Considéré par les fans comme le meilleur des films de la trilogie éponyme autour de l'univers de Batman de Christopher Nolan, "The Dark Knight" se retrouve numéro un du classement de Collider et IMDb. Le film avec Christian Bale dans le costume de Batman, Gary Oldman en Jim Gordon et Heath Ledger dans la peau du Joker, est une référence du genre issu du monde des DC Comics.
IMDb note : 9/10