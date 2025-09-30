Ce film français dans le top 10 des meilleurs thrillers

La base de donnée mondiale consacrée au septième art, IMDb, et le média en ligne Collider, ont signé un classement des 50 meilleurs thrillers de tous les temps. De quoi trouver quelques pépites au suspense insoutenable.

Ce top rassemble les films les plus marquants du genre, réalisés par les plus grands noms du cinéma, de Hitchcock à Christopher Nolan, en passant par David Fincher. Parmi ces références hollywoodiennes, mais également du monde entier, une œuvre française, sortie en 1994, se hisse à la dixième place.

Il s’agit du film "Léon", réalisé par Luc Besson et porté par Jean Reno et Natalie Portman. Avec ce chef-d'œuvre, le cinéaste français s’est imposé comme l’un des réalisateurs les plus influents à l’international. Il aura également permis de révéler au monde entier l’actrice superstar américaine, alors âgée de 12 ans, et de confirmer le statut de l’acteur français.

"Léon" raconte l’histoire d’un tueur à gage solitaire, interprété par Jean Reno, qui prend sous son aile une jeune adolescente (Natalie Portman), seule rescapée du massacre de sa famille. L’actrice impressionne par sa maturité et sa justesse dans le rôle de Mathilda, marquant ainsi le début d’une carrière exceptionnelle. Dans le rôle du méchant, devenu emblématique, Gary Oldman, policier corrompu et imprévisible.

Découvrez le Top 10 des meilleurs thrillers, selon le classement de Collider et IMDb :