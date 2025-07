"Ça donne envie de l'embrasser" : Vanessa Kirby se lâche sur Pedro Pascal

Avec son action, son humour, son casting impeccable et son look rétrofuturiste, "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" séduit le public en salle depuis sa sortie ce mercredi. NRJ est allée à la rencontre du casting composé de Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Mission: Impossible), Joseph Quinn (Stranger Things) et Ebon Moss-Bachrach (The Bear).

L'occasion d'interroger l'actrice sur la notoriété imparable de Pedro Pascal, qualifié désormais de "sexy daddy" depuis ses rôles de père dans les séries "The Mandalorian" et "The Last of Us". Et Vanessa Kirby ne dément pas cette réputation après le tournage des "4 Fantastiques".

"Je pense que c'est une histoire d'aura (...) C'est comme une sorte d'énergie qui vous donne envie de l'embrasser", commente l'actrice, avant d'ajouter avec malice : "ce que j'ai beaucoup fait dans le film". "Tout le monde en est amoureux. Tu te rends compte que c'est toute la population, sur de nombreux continents", ajoute encore Vanessa Kirby.

"Les 4 Fantastiques : Premiers pas" est à découvrir actuellement au cinéma.