"Black Mirror" saison 7 : l'étrange jeu de l'épisode 4 existe vraiment, comment y jouer ?

Le 10 avril dernier, "Black Mirror" a signé son grand retour sur Netflix pour une 7e saison longue de six épisodes. On y suit toujours les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies sur la nature humaine. Et pour ancrer un peu plus les différents récits dans le réel, les scénaristes n’ont pas peur de faire référence à des choses qui existent pour de vrai. C’est le cas dans l’épisode 4 avec l'apparition du jeu vidéo "Thronglets" ("Les Fouloïdes" en VF).

Comment jouer à "Thronglets" ?

Intitulé "De simples jouets", cet épisode met en scène Cameron Walker, un journaliste passionné de jeux vidéo des années 1990, qui est soupçonné de meurtre et arrêté par la police britannique. L'enquête révèle son obsession pour un jeu mystérieux, "Thronglets", peuplé de créatures virtuelles particulièrement exigeantes. Au fil de l'interrogatoire, le personnage expose sa conviction : ces entités numériques ont acquis une conscience propre.

Une expérience perturbante que Netflix a souhaité proposer à ses utilisateurs sur mobile. En effet, le jeu de cet épisode de "Black Mirror" existe réellement et est disponible gratuitement pour tous les abonnés de la plateforme.

"L’idée d’un jeu qui n’existe que dans la série nous a fait dire que nous pourrions en développer un vrai. C’était comme un rêve", explique Sean Krankel, qui a participé à la création du jeu, au média The Hollywood Reporter.