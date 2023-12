Bientôt un parc d’attraction « Harry Potter » ou « Mario Bros » en Europe ?

Et si l’on pouvait bientôt réellement enfourcher un balai volant le temps d’une partie de Quidditch, ou circuler dans les conduits de « Super Mario » ? Le projet pourrait bien voir le jour puisqu’Universal prévoit l’ouverture d’un parc d’attractions basé sur ses différentes franchises.

Au Royaume-Uni, la nouvelle fait déjà grand bruit. Universal, qui possède déjà des parcs à thèmes un peu partout entre la Floride, le Japon, la Chine ou encore Singapour, pourrait bien s’implanter d’ici peu en Europe avec un premier parc situé à Bedford, en Angleterre, à deux heures au nord de Londres.

Le studio hollywoodien y a déjà « acquis 480 hectares de terres » pour y établir son site d’exploitation. Dans un communiqué, une porte-parole du groupe a déclaré : « Il faudra de nombreux mois avant que nous soyons prêts à prendre la décision de nous lancer et nous sommes impatients d'engager le dialogue avec toutes les parties prenantes et la communauté locale ». Pour l’heure, les plans n’en sont qu’« aux premiers stades de l'exploration de faisabilité pour un parc et un complexe potentiel sur ce site ». Un site à 15 minutes du centre-ville de Bedford.