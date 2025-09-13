"Barbie" : une suite en préparation ?

Reverra-t-on Margot Robbie en rose sur grand écran ? Après un succès phénoménal au box-office qui a rapporté plus d'1,4 milliard de dollars, le film "Barbie" pourrait avoir droit à un deuxième volet même si la réalisatrice Greta Gerwig a toujours dit que la suite n’était pas certaine.

Il faudrait, selon elle, trouver la bonne histoire à raconter : "Qu’est-ce que j’aime profondément ? De quoi est-ce que je me soucie vraiment ? Quelle est l’histoire qui se cache sous l’histoire ?", avait-elle confié en mars 2024 au moment de recevoir le prix de la femme de l’année par le Time Magazine. "Si je trouve le courant sous-jacent, alors on y va. Si je n’en trouve pas, il n’y en aura pas plus."

Ce courant semble avoir été trouvé. Selon une source proche, qui s’est confiée au "Hollywood Reporter", Greta Gerwig et le scénariste Noah Baumbach auraient élaboré une idée pour la suite, qu'ils auraient déjà présentée à Warner Bros. Les discussions seraient encore à un "stade précoce". Malgré ces informations, les représentants de Warner Bros. et des cinéastes ont nié les faits.

Pour le moment, Greta Gerwig prépare l'adaptation des "Chroniques de Narnia", pour Netflix.

Margot Robbie serait-elle partante pour un deuxième film "Barbie" ?

Qu’en est-il de Margot Robbie, l’actrice star du film qui l’a également produit ? La comédienne ne fait que démentir l’idée d’un deuxième volet depuis la sortie de "Barbie", en juillet 2023. Dans une interview avec AP, elle expliquait :

"Nous avons tout mis dans ce film. Nous n’avions pas envie que ce soit une trilogie ou quelque chose du genre. Greta Gerwig, la réalisatrice, a tout donné dans ce film unique, donc je n'arrive pas à imaginer aujourd'hui ce que pourrait donner une suite."

Une chose est sûre avec huit nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, "Barbie" a marqué les esprits, laissant entrevoir un potentiel de franchise indéniable.