Avis aux fans de "Campus Drivers" ! Vous pouvez apparaitre dans l'adaptation de Prime Video

Les Campus Drivers s'apprêtent à déferler sur nos écrans. Après les succès de "L'été où je suis devenue jolie", "À Contre-sens" et "Maxton Hall", Prime Video a acquis les droits de la saga de C.S. Quill. Avec plus de 600 000 exemplaires vendus en France et avec une présence en Russie, en Italie et bientôt en Corée et aux États-Unis, "Campus Drivers" s'est imposée comme l'une des sagas romantiques les plus populaires de ces dernières années.

On suit les histoires d'amour d'un groupe d'étudiants populaires qui a créé une application baptisée Campus Drivers. Le concept est simple : jouer les taxis pour étudiant, au volant de voitures de collection. Avec ces cinq tomes, Prime Video dispose d'un vaste réservoir de contenu à explorer !

Un casting ouvert à tous

L'autrice a lancé, ce lundi 9 juin 2025, un appel à candidature pour trouver les héros de "Campus Drivers". "Prime Video va adapter la saga en série et le casting est ouvert à tout le monde", s'est réjouie C.S. Quill sur le compte TikTok de la plateforme de streaming avant d'ajouter : "Toi derrière ton écran, tu peux décrocher un rôle dans la série. On a vraiment trop hâte de vous expliquer comment ça va se passer."