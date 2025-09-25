"Avatar : De Feu et de Cendres" se dévoile un peu plus dans une bande-annonce enflammée

Changement d'univers. Pour son troisième volet, la création de James Cameron, "Avatar", part à la rencontre du peuple des Cendres. Une tribu qui promet de montrer les Na'vis sous un autre jour. Pandora dévoilera également une autre de ses facettes avec des images à couper le souffle, comme le laisse entrevoir la nouvelle bande-annonce diffusée ce jeudi 25 septembre.

"Le feu est venu de la montagne pour bruler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes mais Eywa n'en a eu que faire". En introduction de cette bande-annonce, le ton est donné et le ressentiment du clan Mangkwan, le peuple de Cendres, est vif : la confrontation semble inéluctable.

"Avatar : La voie de l’eau" de retour au cinéma

Jake Sully, Neytiri, Kiri, Lo'ak, Spider et... le colonel Miles Quaritch, les principaux protagonistes de la saga sont de retour pour une nouvelle aventure brulante.