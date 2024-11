"Avatar 3" : de nouvelles images spectaculaires dévoilées

Sur ces images impressionnantes, on découvre des paysages de la planète Pandora à couper le souffle. Mais aussi des créatures volantes et des personnages de la fameuse tribu des cendres. "De nouvelles cultures et de nouveaux décors… Vous verrez beaucoup plus de Pandora que vous n’en avez jamais vu auparavant, prévenait James Cameron au micro de Deadline en août dernier. Le nouveau film n’est pas ce que vous attendez, mais il est certainement ce que vous voulez. C’est une aventure folle et un régal pour les yeux, mais il y a aussi des enjeux émotionnels très importants, plus que jamais auparavant."

Le feu et la cendre n'ont d'ailleurs pas été choisis au hasard : ils sont porteurs d'une symbolique particulière. Tandis que le premier évoque "la haine, la violence, le traumatisme, un éventuel abus de pouvoir", la seconde représente davantage "les conséquences de toute cette énergie, c’est-à-dire le chagrin et le fait de devoir vivre avec ce que l’on a fait", précisait le réalisateur.

Reste plus qu'à prendre son mal en patience au moins une année encore, avant d'assister aux nouvelles péripéties de Jake Sully et ses amis les Na'vis.