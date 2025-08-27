Austin Butler : "Difficile de ne pas avoir d'alchimie avec Zoë Kravitz"

Deux ans après "The Whale", Darren Aronofsky est de retour au cinéma, ce mercredi 27 août, avec "Pris au piège - Caught Stealing". Inspiré du roman éponyme de Charlie Huston, ce thriller haletant plonge le spectateur dans un New York au tournant des années 2000. On y retrouve Hank (Austin Butler) et sa petite copine Yvonne (Zoë Kravitz) "pris au piège" d'une bande de redoutables gangsters.

NRJ a rencontré les deux acteurs à l'affiche de ce film dans la lignée d'"After hours" de Martin Scorsese. L'occasion pour Zoë Kravitz et Austin Butler de revenir notamment sur l'alchimie indéniable qui lie leurs personnages. "C'était difficile de ne pas avoir d'alchimie avec elle", lance d'emblée Austin Bulter, remarqué pour son rôle d'Elvis Presley dans le biopic réalisé par Baz Luhrmann en 2022.

"Nos personnages se sentent connectés l'un à l'autre, à l'aise et taquins. Et leur relation leur semble encore nouvelle et excitante, mais aussi intime", explique quant à elle Zoë Kravitz. Avant de poursuivre : "il s'agit donc simplement de passer du temps ensemble et d'apprendre à être à l'aise avec l'autre. Nous avons donc eu beaucoup de temps pour répéter."

La nostalgie des années 1990

Entourés de Regina King, Vincent D’Onofrio et même Bad Bunny, les deux acteurs américains crèvent l'écran dans cette aventure mouvementée. Ils nous ont par ailleurs confié la nostalgie que ce film, qui plante son décor dans la fin des années 1990, a suscité chez eux. "Le fait que nous soyons tous les deux des enfants des années 90, ça nous ramène à une époque très innocente de notre vie. Et nous sommes très nostalgiques de ces choses-là", admet Zoë Kravitz.

"Pris au piège - Caught Stealing" est à découvrir actuellement au cinéma.

Interview : Sébastien Lof-Lecoq