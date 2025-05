"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" : ces scènes coupées de JoeyStarr et Omar et Fred

En pleine promotion de sa nouvelle réalisation, la série "Astérix et Obélix : le Combat des chefs" diffusée actuellement sur Netflix, Alain Chabat était l'invité de l'émission Hot Ones le 28 avril dernier. L’acteur et réalisateur s’est ainsi prêté au jeu de cette interview pimentée face à Kyan Khojandi, se laissant aller à quelques confidences notamment au sujet de scènes coupées dans l'adaptation devenue culte "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre".

Lors d’un jeu de questions/réponses incluant les funs fact d'Alain Chabat, l’animateur a demandé à son invité : "Tu as coupé Joey Starr du scénario de Mission Cléopâtre ?". Immédiatement, le réalisateur lui a rétorqué : "Oui, il devait jouer Niquelapolis. C’était un égyptien, il taguait en hiéroglyphes et des gardes de Cléopâtre les arrêtaient Kool Shen et lui".

Mais ce n'est pas les seules personnalités à avoir fait les frais du montage. C'est également le cas d'Omar Sy et Fred Testot, absents dans le film mais bien présents dans une scène tournée de moins d’une minute. Dans cette dernière, les deux humoristes, qui formaient alors le duo Omar et Fred, interprètent deux peintres embauchés par Numérobis (Jamel Debbouze) sur le chantier du palais de Cléopâtre. Le réalisateur confirme et explique que ce moment est néanmoins présent dans les bonus du film.