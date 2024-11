"Arcane" : quand sortiront les prochains épisodes de la saison 2 ?

Quand on aime une série, l’attente d’une saison à une autre semble interminable. D'autant plus pour des programmes à succès qui prennent du temps à être produits, comme "Arcane". Trois ans après la diffusion de sa première saison, le show inspiré de l’univers du jeu vidéo "League of Legends" est enfin de retour sur Netflix pour nous dévoiler la suite des aventures de Jinx et Vi.

Pour faire durer le plaisir ou la torture, "Arcane" ne se dévoile qu’au rythme de trois épisodes par semaine. Rassurez-vous, ils durent tous 40 minutes. De quoi tout de même les savourer, même si l’on ne peut pas binge-watcher la série animée aux multiples rebondissements. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas plus mal que le programme soit dévoilé au compte-goutte, car malheureusement cette deuxième saison ne compte que 9 épisodes comme la précédente.

Seul l’Acte I en trois épisodes a été diffusé pour le moment, le 9 novembre dernier, sur Netflix. Voici quand sortiront les suivants :

Samedi 16 novembre : Acte II avec les épisodes 4 à 6

Samedi 23 novembre : Acte III avec les épisodes 7 à 9

En attendant, une bande-annonce alléchante des prochains épisodes vient de sortir. Découvrez-là-ci-dessous :