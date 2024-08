« Alien Romulus » : une première bande-annonce haletante pour le préquel très attendu

Le casting de « Alien Romulus » se compose principalement de jeunes acteurs : Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn et Aileen Wu. La raison ? « Pour moi, c’était une façon d’imaginer ce que serait pour un groupe de jeunes gens de grandir dans l’une de ces colonies de science-fiction au bout du monde et avoir à affronter ces créatures. De cette façon, ils sont plus proches du public. Ils ne savent rien du monde dans lequel ils s’aventurent », expliquait le réalisateur du film, Fede Álvarez à Variety.

Pour suivre leurs aventures sous haute tension, rendez-vous le 14 août au cinéma.