"Alice in Borderland" : peut-on espérer une saison 4 sur Netflix ?

Après avoir vaincu la Reine de Cœur et s’être mariés, Arisu et Usagi vivent heureux dans le monde réel. Mais leur paix est brisée lorsque la jeune femme est enlevée par un scientifique énigmatique, obsédé par l’au-delà. Pour la sauver, Arisu doit alors retourner dans Borderland, où l’attend une nouvelle épreuve périlleuse : affronter le Joker, l’un des plus grands mystères de cet univers parallèle.

Vers une saison 4 de "Alice in Borderland" ? La réponse du réalisateur

À l'heure actuelle, Netflix n'a pas officiellement renouvelé "Alice in Borderland". Mais tout espoir n'est pas perdu. Dans une interview accordée à Radio Times, le réalisateur de la série Shinsuke Sato s'est récemment montré ouvert à l'idée d'une suite : "Si vous me demandez si je suis intéressé, je répondrais oui." Ces déclarations encourageantes laissent entrevoir une lueur d'espoir pour tous les fans de "Alice in Borderland".