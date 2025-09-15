Alerte ! Le meilleur jeu Mario va être adapté au cinéma

Les amateurs de l’univers Mario peuvent d’ores et déjà marquer une date dans leur calendrier. La suite de "Super Mario Bros, le film" sortira en salles le 1er avril 2026. Lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Nintendo, la firme japonaise a enfin dévoilé son titre : "The Super Mario Galaxy Movie" !
Vous l’aurez compris, il s’agit bel et bien d’un long-métrage inspiré du jeu "Super Mario Galaxy" sorti sur Wii en 2007, dans lequel Mario s’aventure de planète en planète. Pour faire grandir l’impatience des fans, Nintendo a présenté une scène dans laquelle on voit Mario paisiblement dormir sous l’ombre d’un arbre. Le tout sur une musique culte du jeu vidéo.
Les frissons sont là comme le montrent les nombreuses réactions des internautes. "Adapter le meilleur jeu Mario, c'est tellement une idée de fou", "Le jeu de mon enfance adapté en film, merci Nintendo", "ça promet déjà du rêve plein les yeux", peut-on lire sur YouTube.
Si la distribution française de "The Super Mario Galaxy Movie" n’a pas encore été dévoilée, le casting des voix américaines comprendra Chris Pratt pour Mario, Anya Taylor-Joy pour Peach, Charlie Day pour Luigi et Jack Black reprendra celle de Bowser, précise Le Parisien. Toad sera lui incarné par Keegan Michael Key.