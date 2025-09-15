Alerte ! Le meilleur jeu Mario va être adapté au cinéma

Les amateurs de l’univers Mario peuvent d’ores et déjà marquer une date dans leur calendrier. La suite de "Super Mario Bros, le film" sortira en salles le 1er avril 2026. Lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Nintendo, la firme japonaise a enfin dévoilé son titre : "The Super Mario Galaxy Movie" !

Vous l’aurez compris, il s’agit bel et bien d’un long-métrage inspiré du jeu "Super Mario Galaxy" sorti sur Wii en 2007, dans lequel Mario s’aventure de planète en planète. Pour faire grandir l’impatience des fans, Nintendo a présenté une scène dans laquelle on voit Mario paisiblement dormir sous l’ombre d’un arbre. Le tout sur une musique culte du jeu vidéo.