"À Contre-Sens" : Prime Video dévoile une scène inédite coupée au montage

"J'ai trop hâte de voir la suite", "J'espère qu'ils vont se remettre ensemble dans le 3", "Le mois d'octobre est dans trop longtemps, Noah et Nick me manquent", peut-on notamment lire dans les commentaires sous la publication Instagram de Prime Video. Certains fans ont également pu remarquer dans cette scène l'apparition furtive de l'autrice de la saga, Mercedes Ron.

De quoi va parler le film "À Contre-sens 3" ?

Si on se fie à l'histoire de son troisième roman, "À Contre-Sens 3" se déroulera deux ans après la fin du précédent volet. Alors que Noah va poursuivre ses études à Los Angeles, Nick va hériter de la fortune et de l'entreprise de son grand-père et s'installer à New York. Des retrouvailles explosives auront lieu au mariage de leurs deux amis, Jenna et Lion. Auront-ils droit à leur rédemption affective ? Réponse dans quatre mois sur Prime Video !

Côté casting, les piliers comme Nicole Wallace et Gabriel Guevara ainsi que Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona et Eva Ruiz seront de retour pour cet ultime épisode. Les nouveaux visages de "À Contre-Sens 2" seront également de la partie : Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade et Felipe Londoño.